Seis mortos em acidente de comboio na Dinamarca

Um acidente de comboio na ponte do estreito do Gran Belt, na Dinamarca, saldou-se em pelo menos seis mortos e 16 feridos. O balanço, ainda provisório, é avançado pela polícia.

A composição transportava passageiros em direção à capital dinamarquesa, Copenhaga, quando foi atingida por parte do teto que se desprendeu de um outro comboio de carga, que circulava na direção oposta, na ponte ferroviária e rodoviária que liga as duas maiores ilhas dinamarquesas, Zealand e Fyn. Na altura do acidente, seguiam a bordo do comboio 131 passageiros e três trabalhadores dos caminhos de ferro dinamarqueses.

As autoridades paralizaram completamente o tráfego na ponte da Gran Belt, uma das principais vias de comunicação do país.

A tempestade "Alfrida", que fustiga a região, tinha levado as autoridades a lançarem um alerta para condições meteorológicas classificadas de "muito perigosas", provocando alterações no tráfego ferroviário e uma subida do nível das águas em vários pontos do país.

A intempérie também obrigou a fechar, durante várias horas, a ponte do estreito de Sund, que liga Copenhaga a Malmö, na Suécia.