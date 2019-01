Seis mortos em acidente ferroviário na Dinamarca

Um comboio com destino a Copenhaga, com três funcionários e cento e trinta e um passageiros a bordo foi atingido por objetos que saltaram de um comboio de mercadorias que seguia na direção contrária.

As Imagens do local mostraram o comboio de carga parado e carregado com embalagens da cerveja.

Seis pessoas morreram e dezasseis ficaram feridas. Segundo as informações da agência Reuters, que cita fonte da polícia local, nenhum dos feridos corre risco de vida.

Heidi Langberg Zumbusch é uma das sobreviventes.

“Estávamos em movimento e, de repente, ouvimos um grande estrondo. As janelas explodiram contra as nossas cabeças e caímos no chão. Depois, o comboio parou”.

O mau tempo que atinge o país dificultou os trabalhos dos serviços de emergência.

O aumento do nível da água em várias partes do país fez com que as autoridades emitissem um “alerta de tempo muito perigoso”.