Recorde de visitantes no Louvre em 2018

Mais de dez milhões de pessoas visitaram o museu do Louvre, em Paris, no ano passado.

A título comparativo, o Museu Nacional da China tem uma média de oito milhões de visitantes por ano, o MOMA de Nova Iorque, sete milhões e os Jerónimos, em Lisboa, cerca de um milhão.

Os números divulgados pelo Museu do Louvre confirmam a recuperação do turismo na capital francesa depois de uma diminuição das visitas nos últimos anos devido aos ataques terroristas.

A introdução da venda de bilhetes na Internet é um dos factores que, segundo a instituição, explica o aumento da afluência, tal como as obras realizadas para poder receber mais pessoas, um investimento financiado pela parceria com o Louvre de Abu Dhabi inaugurado no final de 2017.