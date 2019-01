Ataque contra sede da extrema-direita no Leste da Alemanha

Tamanho do texto

A polícia alemã deteve três pessoas após uma explosão em frente à sede do partido de extrema-direita AfD, na cidade de Döbeln, no Leste da Alemanha. O incidente causou estragos materiais mas não houve feridos.

As autoridades fizeram saber que, nas últimas semanas, houve vários ataques contra o partido de extrema-direita, no estado alemão da Saxónia.

Jens Leopold vive em frente à sede do AfD e afirma que a explosão lhe partiu os vidros da janela. "Tínhamos jantado e levantado a mesa. Depois houve uma explosão no escritório, do outro lado da rua. Vi a minha janela partir-se", relatou a testemunha.

Nas redes sociais na Internet, primeiro-ministro da Saxónia, Martin Dulig, criticou o uso da violência em democracia, afirmando que "o AfD deve ser combatido politicamente e não com explosivos".

A Saxónia realiza eleições regionais em setembro. Segundo as sondagens, a extrema-direita poderá arrecadar mais de 20% dos votos.