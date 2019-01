Braço-de-ferro entre Republicanos e Democratas está para durar

O braço-de-ferro entre Republicanos e Democratas promete paralisar os Estados Unidos por tempo indefinido. O encerramento parcial do governo está para durar e as negociações entre as duas partes não avançam. Donald Trump mantém-se intransigente e promete que não irá desbloquear a situação enquanto o Congresso não aprovar uma verba de cinco mil milhões de dólares para construir o muro na fronteira com o México.