Alemanha e Áustria atoladas em neve

Se nevar, cuidado ao conduzir. Especialmente ao volante de um camião TIR. As autoridades alemãs lançaram um alerta de mau tempo para uma boa parte da Baviera e para o Estado vizinho de Baden-Wurtenberg, no sul do país. A neve está a cair com abundância em todo o sul da Alemanha, o que dificulta a vida aos automobilistas. Mesmo se não há notícia de estradas fechadas, o tráfego na autoestrada A8 ficou muito condicionado.