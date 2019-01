Hungria à beira da greve geral contra "Lei da Escravidão"

Contra as novas leis de trabalho do governo da Hungria, que muitos classificam como "leis de escravidão", milhares de pessoas manifestaram-se este sábado na Praça dos Heróis, em Budapeste. O protesto juntou os sindicatos e todos os partidos da oposição, da esquerda à direita. As leis permitem fazer até 400 horas extraordinárias por ano, sendo que os patrões têm até três anos para as pagar. O próximo passo do protesto pode ser a greve.