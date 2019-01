Oficializada separação entre igrejas da Ucrânia e Rússia

O distanciamento da Ucrânia face à Rússia chegou agora também ao campo da religião. A Igreja Ortodoxa Ucraniana está agora separada da Igreja Russa, à qual estava ligada desde 1686. Em Istambul, o patriarca de Constantinopla, Bartolomeu, assinou o documento que oficializa a separação, numa cerimónia a que assistiu o presidente ucraniano Petro Poroshenko.

Poroshenko, um devoto da Igreja, agradeceu a Deus e ao patriarca Bartolomeu por ter tornado possível a cisão. É uma medida que vai obrigar os clérigos ucranianos a escolher um lado, com os conflitos no leste do país a persistirem entre as forças leais ao governo e os rebeldes pró-russos.