Recorde de milhões para um atum azul

Pescado na costa norte do Japão e com 278 quilos, um raro atum gigante azul recebeu a licitação recorde de 2,7 milhões de euros no novo mercado de peixe de Tóquio.

A licitação pelo belo exemplar de uma espécie em perigo foi mais do dobro da registada no leilão de 2013, quando um atum foi comprado por 1,7 milhões.

O peixe foi adquirido pelo magnata do sushi, Kiyoshi Kimura, proprietário da rede de restaurantes, Sushi Zanmai. Kiyoshi Kimura é um frequentador habitual dos leilões de fim de ano, e não é a primeira vez que lança a licitação vencedora.

Os preços para o atum azul são geralmente mais elevados, em especial nesta época do ano. Num dia normal 20 quilos custam por volta de 35 euros. No início do ano o valor salta para os 200 euros, em particular para o atum pescado em Oma no norte do país.

Os japoneses são grandes consumidores. O enorme aumento da procura tem levado à pesca excessiva. Cientistas alertam para a possível extinção com os estoques do atum azul esgotados em 96 por cento em relação aos níveis pré-industriais.