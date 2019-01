Tailândia retoma voos após tempestade Pabuk

Tamanho do texto

Mais de 30.000 pessoas tiveram de ser deslocadas para centros de refúgio devido a inundações e cortes de corrente no sul do país, mas a intempérie, que chegou a estar acompanhada de ventos de até 75 quilómetros por hora e ondas de três a cinco metros, poupou as ilhas mais turísticas da Tailândia.