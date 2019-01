Ciberataque leva Alemanha a pedir ajuda à norte-americana NSA

Naquele que será o maior crime do género no país, os investigadores pretendem também que a rede social Twitter forneça dados e encerre as contas que divulgaram os dados onde se incluem por exemplo telefones, moradas e protocolos de mensagens digitais da chanceler Ângela Merkel.

O mal-estar é evidente e os olhares dirigem-se para a agência federal alemã para a segurança informática (BSI). A BSI garante que dificilmente poderia ter prevenido, apesar de terem recebido informações sobre atividades suspeitas que se revelaram agora estarem ligadas a este roubo informático sensível em grande escala.

O ministro do Interior encontra-se sob pressão. De acordo com a imprensa local, Horst Seehofer declarou que se vai reunir-se com a BSI para a meio da semana informar o público com rigor sobre o que aconteceu e o que está a ser feito.