Donald Trump pede muro de aço em vez de cimento

Donald Trump anuncia um avanço nas negociações com os democratas e fala na construção de um muro de aço. Trocar o cimento pelo aço é o compromisso do Presidente dos Estados Unidos, para conseguir o orçamento para a construção do muro na fronteira com o México.

"Será feito de aço. Será menos intrusivo e mais forte e podemos recorrer às nossas grandes empresas para a construção. Uma barreira de aço vai reforçar-nos na fronteira", disse.