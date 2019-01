Estado do Ceará cria gabinete de crise

No Brasil, o estado do Ceará vive há vários dias uma onda de violência. Para além do reforço policial, o Ministério Público estadual anunciou, esta segunda-feira, a criação de um gabinete de crise para acompanhar a investigação dos crimes.

Em resposta aos ataques, o governo estadual solicitou 60 vagas para transferir os chefes das organizações criminosas para prisões federais. Um pedido já aceite e posto em marcha pelo Ministério da Justiça. Nas prisões da região foram apreendidos mais de 400 telemóveis, televisores e droga.

O estado do Ceará, diz um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, tem quatro das cidades com mais violência do Brasil. Fortaleza foi já considerada a sétima cidade mais violenta do mundo.