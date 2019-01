Irão questiona autonomia europeia face aos Estados Unidos

Vice-Presidente do Irão, Eshaq Jahangiri: "Acho que desde a Segunda Guerra Mundial, este é um teste crucial para a União Europeia (UE). Pode a UE tomar decisões independentes do governo dos EUA, em particular quando uma administração como a de Trump está no poder? Pode defender os seus interesses e os seus compromissos internacionais? De fato, não vimos nenhum desempenho efetivo da UE.

Euronews: Considera que a UE tem a força de vontade necessária ou, de outra forma, a capacidade para enfrentar o Trump?

Vice-Presidente do Irão, Eshaq Jahangiri: "Nós assumimos que a União Euroepia (UE) tinha essa capacidade. Teoricamente e em termos de abordagens, até agora esteve bem. No entanto, quanto à prática, a estrutura financeira da UE e, em particular, o sistema bancário da UE demonstrou que esta União não pode apresentar-se como um decisor independente e uma entidade poderosa que preserva as suas conquistas e cumpre os seus compromissos. .

As eleições para o Parlamento Europeu, o futuro das relações entre Irão e União Europeia, o movimento coletes amarelos, em França, e a similitude com movimentos de trabalhadores no Irão, o papel do Irão na Síria, são alguns dos temas abordados na entrevista ao primeiro vice-Presidente do governo iraniano, que pode ver, na integra, em Global Conversation, na Euronews.