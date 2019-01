Pedofilia: arcebispo francês no banco dos réus

Tamanho do texto

"A sala de audiências atrás de mim está lotada. É verdade que o cardeal Barbarin é uma figura importante da Igreja Católica em França. Barbarin foi mesmo citado como possível candidato ao papado. Logo, para as supostas vítimas, mais do que o julgamento de alguns indivíduos, trata-se do julgamento de todo um sistema: o sistema da Igreja Católica e a sua tradição de omerta," revela a jornalsita da Euronews, Valerie Gauriat.

O processo, onde também respondem outros cinco ex-líderes da diocese, deverá prolongar-se até à próxima quarta-feira.

"É um culminar, para que possamos dizer que as pessoas que foram incriminadas devem responder perante a justiça por este tipo de atos. É muito importante, sim. E esperamos que venha a influenciar outros casos. Espero que as pessoas mudem, realmente, a sua visão sobre a pedofilia, não apenas na Igreja, mas em todas as instituições," afirmou Pierre-Emmanuel Germain-Thill, uma das vítimas

Segundo a acusação, os réus teriam conhecimento das agressões sexuais que o padre Bernard Preynat praticou, entre 1970 e 1990. De recordar que, em setembro, o Vaticano rejeitou a comparência perante o tribunal do cardeal espanhol Luis Ladaria Ferrer, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, alegando imunidade diplomática. As vítimas consideram o seu testemunho "crucial", já que Barbarin o consultou em 2015 sobre o que fazer quanto às queixas de pedofilia.