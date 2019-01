Philippe Barbarin revela que Vaticano lhe pediu para evitar escândalo público

Tamanho do texto

Não é normal vermos uma alta figura da igreja católica sentada no banco dos réus mas também não é todos os dias que os casos de pedofilia chegam à barra dos tribunais. Philippe Barbarin começou a ser julgado no Tribunal Correcional de Lyon, acusado de ter escondido os abusos sexuais cometidos por um padre da sua diocese.

O caso foi denunciado em 2015 por François Devaux, uma das vítimas do padre Bernard Preynat e arquivado um ano depois por se tratar de acusações demasiado antigas ou impossíveis de provar. As vítimas não baixaram os braços, conseguiram a reabertura do processo e desta vez para seguir até às últimas consequências.

Philippe Barbarin arrisca três anos de prisão. A justiça francesa já condenou no passado duas figuras da igreja católica pelo mesmo crime de que é acusado, Pierre Rican em 2001 e André Fort, o ano passado.