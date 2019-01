Rahaf al-Qunun está sob a alçada das Nações Unidas na Tailânida

Tamanho do texto

"Nós vamos falar com ela e fazer o que ela pedir. Tendo em conta que fugiu de problemas, procurou a nossa ajuda e nós somos a Terra dos Sorrisos, não vamos mandar ninguém para a morte. Não faremos isso, vamos agir sob os princípios dos direitos humanos de um estado de direito", afirmou Surachate Hakparn, Chefe da Polícia de Imigração da Tailândia .

A saudita de 18 anos que fugiu da família e se barricou num quarto de hotel na Tailândia vai permanecer no país, depois de ver o passaporte apreendido pela embaixada da Arábia Saudita, se recusar a regressar para a família e se sentir em risco de vida por renúncia ao Islão.

As autoridades tailandesas vão encontrar-se esta terça-feira com diplomatas sauditas para clarificar a posição do país.