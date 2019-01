Tamanho do texto

O Governo de Bolsonaro confirma saída do Brasil do pacto de migração da ONU. O Ministério das Relações Exteriores pediu, através de um telegrama, que os diplomatas brasileiros comuniquem às Nações Unidas a saída Pacto Global para a Migração.

A notícia é avançada por vários meios de comunicação brasileiros que citam fontes do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Brasília.

Recorde-se que o Brasil tinha aderido ao pacto em dezembro, no final do Governo de Michel Temer. Nessa altura, o executivo dizia que o Pacto era "o mais amplo marco de cooperação já criado para uma governação global dos fluxos migratórios internacionais" e que seria "de grande importância para a garantia de tratamento digno para os mais de três milhões de brasileiros que residem no exterior".

Recorde-se que também, que nos últimos meses, o Brasil tem recebido milhares de refugiados venezuelanos que fogem à crise política e económica que afeta o país.