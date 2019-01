União Europeia impõe sanções ao Irão

"Temos fortes indícios de que o governo iraniano esteve envolvido em dois assassinatos na Holanda em 2015 e 2017. Foram dois homicídios, dois assassinatos de opositores ao regime iraniano. É inédita esta morte de pessoas, opositores com diferentes nacionalidades, a viver noutros países assassinados no estrangeiro. Portanto, acho que assim vamos enviar uma mensagens forte contra o governo iraniano", afirma o diretor-geral dos serviços de segurança holandeses.

Em setembro do ano passado, uma investigação policial na Dinamarca encerrou grande parte do país. As autoridades procuravam descobrir o envolvimento do Irão na elaboração de listas de morte de exilados políticos.

No Twitter, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano contrarresponde, acusando países europeus como a Dinamarca, Holanda e França de acolherem os opositores ao regime alegadamente responsáveis por atos terroristas.

As acusações internacionais são vistas por Teerão como uma tentativa de enfraquecer as relações entre a União Europeia e o Irão, uma ligação marcada por compromissos económicos que assumem especial importância depois da saída dos Estados Unidos do acordo nuclear.