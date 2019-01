Defesa do cardeal Barbarin pede absolvição em caso de pedofilia

O cardeal Philippe Barbarin chegou ao tribunal de Lyon sem prestar declarações depois dos testemunhos emocionais das alegadas vítimas de abuso sexual. As declarações das vítimas não foram suficientes para que o Ministério Público condene Barbarin - acusado de não denunciar um padre por abuso sexual.

Mas este anúncio não impediu os advogados das vítimas de investigar o caso. "O procurador diz não ter os elementos para fazer uma acusação devido às limitações do estatuto, a falta de intenção, etc etc... Não há problema. É apenas uma opinião. Não temos que a encarar como sendo uma verdade absoluta. É uma opinião... como as outras", disse o advogado Yves Sauvayre.