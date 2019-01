"A pesca é muito melhor agora do que era há 20 anos"

"Somos dois sócios no barco e ambos temos o estatuto de capitão. É um barco de boas dimensões para a pesca do camarão e do lagostim. Temos também uma boa capacidade de carga com sistemas de refrigeração, bancos, micro-ondas, casa de banho e até chuveiro. É um bom local de trabalho.

"Julgo que 90 por cento da nossa pescaria é para exportação. Em especial para França, Itália ou Espanha.

"A pesca de camarão e lagostim é muito melhor agora do que há 20 anos. Creio que capturamos agora cerca 35 a 40 toneladas por ano. Basta regressarmos apenas alguns anos quando uma pescaria normal não ia muito além das 18 ou 20 toneladas."