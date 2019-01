Andy Murray vai abandonar o ténis

Tamanho do texto

Foi emocionado que Andy Murray abandonou a conferência de imprensa onde anunciaria o fim da sua carreira. Saiu da sala para regressar pouco depois e confirmar que deixa as competições em 2019, depois de 20 meses a lutar contra as dores na anca, à qual foi operado. O último torneio do tenista escocês deverá ser o Open da Austrália, ainda que gostasse de terminar em Wimbledon, prova que venceu duas vezes: