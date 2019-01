ARJM muda de nome e passa a chamar-se República da Macedónia do Norte

O parlamento aprovou a mudança de nome do país por uma maioria de dois terços que agora passa a designar-se como República da Macedónia do Norte.

Este desenvolvimento marca o fim de uma questão em aberto há 27 anos e que opunha Skopje a Atenas bloqueando a entrada da antiga república jugoslava em algumas organizações internacionais.

A bola está agora no campo da Grécia onde primeiro-ministro Alexis Tsipras enfrenta a resistência da oposição nacionalista à ratificação do acordo assinado em junho passado com a antiga república jugoslava e que abre caminho à inclusão do país na NATO.

O voto marca uma viragem a ocidente do país liderado pelo primeiro ministro Zoran Zaev que assim opta por afastar-se da Rússia.

De recordar que os Balcãs permanecem a região mais volátil da Europa.