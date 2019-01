Brexit: Pesca em águas turvas

Tamanho do texto Aa Aa

São 5 horas da manhã, na cidade de Boulogne-Sur-Mer, no norte de França. A traineira Marmouset III sai do porto e parte para mais uma faina. Pierre, de 32 anos, é o capitão. Há cinco gerações que a sua família navega nas águas do Canal da Mancha; sabe exatamente os locais onde se pode fazer uma boa pescaria. "Desta vez vamos à pesca de lulas. É a espécie do momento. Haverá certamente verdinhos, cavalas e outras espécies... Por agora ficaremos em águas francesas, mas é possível que ao final do dia estejamos em águas britânicas - é muito perto", diz Pierre Leprêtre, coproprietário do Marmouset III.

De acordo com as regras da UE, todos os navios europeus podem lançar as redes onde quiserem tendo em conta certos limites e as quotas.