Revelado vídeo do momento da agressão a deputado alemão

O AfD alegava que Magnitz havia sido agredido com um bastão de madeira e pontapeado pelos agressores quando já estava no chão, no que garantia ter sido um ataque com motivações políticas, mas os investigadores alegam que as imagens agora reveladas sugerem uma história diferente.

Os ferimentos sofridos por Frank Magnitz eram visíveis nas várias fotografias difundidas pelo AFD e o partido garantia que os golpes mais profundos tinham sido infligidos por um bastão de madeira.

As imagens agora reveladas mostram o deputado a ser agredido em andamento apenas por um homem encapuzado, de um grupo de três, aparentemente apenas com os punhos, com a vítima a cair no solo e o agressor a fugir em passo de corrida.

Frank Magnitz já admite entretanto poder ter-se tratado apenas de um ataque violento isolado.

Os investigadores alegam que as lesões mais graves de Magnitz poderão ter acontecido quando o deputado do AfD caiu no chão.

A polícia de Berlim pede informações sobre os agressores de Frank Magnitz e oferece inclusive uma recompensa de €3000.