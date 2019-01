EUA retiram material militar da Síria

Tamanho do texto

Ninguém parece ter certezas sobre a retirada militar americana da Síria. Primeiro, anunciou-se oficialmente esta sexta-feira o início da saída dos contingentes que combatem o grupo Estado Islâmico. Logo a seguir, membros do Departamento da Defesa dos Estados Unidos vieram dizer que não: afinal, para já só está a ser removido equipamento militar.

Após o anúncio surpresa de Donald Trump, sobre a retirada imediata dos cerca de 2 mil soldados no terreno, o secretário de Estado, Mike Pompeo, protagonizou uma viagem a vários países do Médio Oriente para acalmar os ânimos. Sobretudo, perante uma Turquia que ameaça invadir território sírio para conter as forças curdas protegidas por Washington.