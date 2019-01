Correção: Autoridades dizem que são dois os mortos na explosão no centro de Paris.

Uma explosão de forte intensidade ocorreu, esta manhã, no interior de uma padaria no centro de Paris. De acordo com as autoridades, pelo menos dois pessoas morreram - dois bombeiros morreram. Há dezenas de feridos, 10 dos quais em estado grave. Numa primeira comunicação, foram anunciadas quatro vítimas mortais, tendo o número sido depois corrigido.

Ao que tudo indica, a deflagração terá sido provocada por uma fuga de gás que devastou o rés do chão do prédio onde se situava o comércio e lançou um rasto de destruição ao redor.

Tudo aconteceu na Rue de Trévise, no nono bairro da capital francesa. O primeiro-ministro, Édouard Philippe, deslocou-se ao local acompanhado do ministro do Interior, Christophe Castaner, que declarou que o balanço final de vítimas pode agravar-se rapidamente.