Paralisação nos EUA já é a maior de sempre

O país encontra-se bloqueado perante o braço de ferro entre o presidente americano e os Democratas, que travam o financiamento do tão controverso muro na fronteira com o México.

É mais fácil negociar com a China do que com a oposição americana.

As consequências do shutdown começam a agravar-se em catadupa. Desde esta sexta-feira que já estão em falta os salários de cerca de 800 mil funcionários públicos.

O aeroporto de Miami anunciou o encerramento de um terminal, depois de ver duplicada a quantidade de baixas médicas apresentadas por trabalhadores. Em alguns pontos do país, bancos alimentares acionaram dispositivos de ajuda urgente.

O presidente americano, que cancelou a presença no Fórum Económico de Davos, afirma que não vai declarar para já o estado de emergência e que "é mais fácil negociar com a China do que com a oposição americana".