Multiplicam-se os ataques violentos no Ceará

A onda de violência que está a varrer o Estado do Ceará, no Brasil, entrou no 12° dia com o derrubamento de uma torre de alta tensão. Isto depois de grupos criminosos terem detonado uma bomba numa ponte e feito explodir parte de um concessionário automóvel.

Em Fortaleza, onde o turismo já está a ser fortemente afetado, os receios são permanentes.