Bolívia extradita Cesare Battisti para Itália

As autoridades bolivianas, no âmbito de uma operação internacional, capturaram, no último sábado, Cesare Battisti. O ex-ativista da extrema-esquerda italiana, condenado a prisão perpétua no seu país por quatro assassinatos, durante a década de 1970, está já sob custódia da polícia italiana e a caminho de Roma. Battisti, de 64, nega as acusações de que é alvo e diz-se vítima de perseguição política.

O Primeiro-ministro italiano já se congratulou com a captura de Battisti que aconteceu em Santa Cruz de La Sierra, uma das principais cidades da Bolívia.

Também o Presidente do país se mostrou satisfeito com a detenção pela qual se aguardava há algum tempo.

Battisti estava no Brasil até um ministro ter decidido a sua prisão, em meados de dezembro, e Michel Temer ter autorizado a sua extradição. Também através das redes sociais o filho do presidente Jair Bolsonaro reagiu dizendo que o Brasil já não é casa do bandido.

Os familiares das vítimas mostram-se também aliviados com este desfecho. Andrea Sabadin, filho de um dos assassinados, diz que se fecha um capítulo 40 anos depois. Acrescenta que foram anos muito dolorosos já que a trágica morte lhes era recordada constantemente.

Maurizio Campagna, irmão de outra vítima mortal, tem ainda uma questão que gostaria de colocar não apenas a Battisti mas a todos os terroristas. Gostava de saber se a luta teria continuado se eles a tivessem ganho à custa do sangue de mais italianos nas suas mãos?

Battisti andou foragido durante 30 anos. Viveu no México e França. Chegou ao Brasil em 2004. Foi preso três anos depois. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal autorizou a sua extradição, decisão não vinculativa que permitiu ao então presidente Luiz Inácio Lula da Silva negá-la no último dia do seu segundo mandato, em 2010.