Macron propõe uma "nova presidência" aos franceses

Numa França imersa num profundo questionamento político, embalado por quase dois meses de movimento "coletes amarelos", chegou a hora de um debate nacional. É assim que Emmanuel Macron justifica a escrita de uma carta aberta, com 5 páginas, na qual propõe entrar em conjunto com os franceses numa nova fase da presidência.

Na missiva constam frases como "vamos transformar a raiva em soluções", "construir um novo contrato para a nação", "estruturar a ação do governo e do parlamento" e definir "as posições da França ao nível internacional".