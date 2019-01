Um avião de carga, um Boeing 707, pertencente ao Exército iraniano despenhou-se, esta segunda-feira, perto do aeroporto de Fath, a oeste da capital iraniana, Teerão. A aeronave viajava com 16 pessoas a bordo, de acordo com as autoridades militares do país. As mesmas fontes falam em 15 mortos. O sexto ocupante do aparelho foi transportado para o hospital. O avião, que vinha do Quirguistão caiu quando tentava fazer uma aterragem de emergência no referido aeroporto.