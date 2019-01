Recuperada 2ª caixa negra do avião da Lion Air que caiu em 2018

As autoridades indonésias encontraram a segunda caixa negra do Boeing da Lion Air que se despenhou em outubro último, pouco depois de partir da capital do país em direção a Pangkal Pinang. O acidente aéreo mais fatal de 2018, 189 mortos, ou seja, todos os passageiros e tripulação. A caixa negra foi encontrada no mar, perto de Jacarta.