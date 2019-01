A nova "arma" de Jair Bolsonaro no ataque aos criminosos

Depois de ter assinado a posse da presidência do Brasil com uma caneta de marca Compactor, 100% brasileira, foi aparentemente uma caneta da marca francesa Bic que Jair Bolsonaro assumiu usar como "arma", esta terça-feira, na assinatura do prometido decreto que facilita o acesso dos brasileiros à posse de mais armas.pdf) e em todos os estados do país.

"Como o povo soberanamente decidiu por ocasião do referendo de 2005, para lhes garantir esse legítimo direito à defesa, eu, como presidente, vou usar essa arma", afirmou o 38° Presidente da República do Brasil segundos antes de colocar preto no branco o novo decreto que regulamenta o Estatuto do Desarmamento.