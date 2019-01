Brexit: O que pensam os eurodeputados

Manfred Weber, o líder do Partido Popular Europeu (PPE), afirma: "O não acordo é, depois desta votação na câmara dos comuns, mais realista do que nunca, mas toda a gente está pronta a dar o seu melhor para evitá-lo, isso é absolutamente claro. Do lado europeu as opções para lidar com Brexit estão em cima da mesa. Temos países que estão ligados à União Europeia, mas não são membros de pleno direito da UE, como a Noruega, a Suíça e outros, e o nosso grande problema é que precisamos de esclarecimentos dos nossos amigos britânicos, precisamos de esclarecer como será a relação sustentável a longo prazo".