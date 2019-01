Brexit: Uma moção de censura na ordem do dia

Tamanho do texto

É mais um desafio para Downing Street. Theresa May enfrenta esta quarta-feira à noite uma moção de censura lançada plos Trabalhistas. A oposição tenta maximizar ao máximo a contundente rejeição da câmara baixa do acordo para o Brexit negociado pelos Conservadores em Bruxelas.

O exercício que vos pedi que fizessem ontem à noite foi, como disse, que ouvissem os pontos de vista da Câmara, que entendessem os pontos de vista dos parlamentares, para entendermos o que pode conduzir a um maior apoio do parlamento. E assim fazer o que foi pedido no referendo," explicou Theresa May.