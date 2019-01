Britânicos saem para a rua para fazer ouvir a sua voz

O Reino Unido atravessa dias conturbados, com toda a incerteza em torno do "Brexit" e a possibilidade da queda do executivo de Theresa May. O povo britânico não fica indiferente a todas as dúvidas que pairam no ar e enquanto decorria a votação do acordo com Bruxelas na Câmara dos Comuns, mobilizou-se em frente ao palácio de Westminster para fazer ouvir a sua voz.

A possibilidade de um segundo referendo ganhou força com a derrota da proposta do atual governo, no referendo de 2016, 52% dos britânicos votaram a favor da saída mas desde então correu muita água sob a ponte de Londres...