Ministério Público investiga roubo no hospital Egas Moniz

O Ministério Público português abriu um inquérito au roubo do material médico no hospital Egas Moniz, em Lisboa.

A informação é avançada pelo Jornal Económico, que cita uma fonte na Procuradoria Geral da República, que explicou que a operação está a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.

O furto de endoscópios no valor de 300 mil euros de uma unidade especializada e de acesso restrito do hospital foi revelado na terça-feira pelo Correio da Manhã.

O presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, Alexandre Valentim Lourenço, disse à revista Sábado que "o mais provável" é que o equipamento em questão tenha sido roubado para ser vendido fora do país.

A PSP disse à Sic Notícias que uma das principais pistas investigadas é a possibilidade dos assaltantes terem tido ajuda interna e que têm havido muitos roubos deste tipo na Europa, sobretudo em Espanha, que têm como destino final a América do Sul.