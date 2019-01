Vladimir Putin visita a Sérvia

Tamanho do texto

Vladimir Putin visita Belgrado esta quinta-feira. É a quarta visita do presidente russo desde 2001 à Sérvia. No ano passado foi o presidente sérvio, Alexandar Vucic, que visitou duas vezes Moscovo.

Os dois líderes conversam com algum assiduidade. Desta vez serão discutidos diversos dossiês e particularmente as sanções impostas pela União Europeia à Rússia.

A Sérvia encontra-se numa posição delicada face a este parceiro, enquanto caminha para a União Europeia, com adesão prevista para 2025. Não participa nas sanções impostas por Bruxelas, mas também não se sente livre para ampliar as realções comerciais com a Rússia.

O equilíbrio entre os dois lados é um exercício difícil. Vucic precisa do gás russo a preço de amigos e de cumprir a promessa feita aos sérvios de levar o país à União Europeia.