Whoopi Goldberg protagonizou "Do cabaré para o convento" (Sister Act), as "Siervas" ultrapassaram os muros e transportam a mensagem cristã para os palcos do mundo.

Com milhões de visualizações no YouTube e vários êxitos no Spotify e no iTunes, este grupo de jovens freiras conquistou a internet com a sua música. Criado em 2014 em Lima, no Peru, as "Siervas" passaram já por palcos de mais de 11 países, chegando mesmo a ter o Papa Francisco na plateia.