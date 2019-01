Novo balanço aponta para 21 mortos no ataque a hotel em Nairobi

Pelo menos 21 pessoas morreram na sequência do ataque de terça-feira a um hotel de luxo em Nairobi, a capital do Quénia.

De acordo com o último balanço feito pelo Governo do país, 19 pessoas estão ainda desaparecidas.

O atentado já foi reivindicado pelo grupo radical islâmico Al-Shabaab.

Segundo um comunicado dos islamitas, citado pela agência Reuters, o atentado ao hotel DusitD2 foi "uma resposta" à decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel.

De acordo com as autoridades, quatro homens armados atiraram bombas contra automóveis, no estacionamento, antes de se dirigirem ao átrio do hotel, onde um deles se fez explodir. Os outros três terão sido abatidos pela polícia.