RCA: Uma paz que tarda em chegar

Tamanho do texto Aa Aa

Com cerca de cinco milhões de habitantes, a República Centro-Africana é um dos países mais pobres e menos desenvolvidos de África e do Mundo. No entanto, o país, independente desde 1960, possui imensas riquezas, como urânio, ouro e diamantes. Esta é a História recente deste país do coração de África, parte do Especial RCA da Euronews. A República Centro-Africana viveu décadas de instabilidade, golpes de Estado e já vai na terceira guerra civil.

Passou por regimes autoritários, como o de Jean-Bedel Bokassa, (1966-1979) um autoproclamado imperador. Nas eleições de 1993, Ange-Felix Patassé é eleito presidente. Uma década depois, é derrocado por François Bozizé, graças a um golpe de Estado. com o apoio do exército do vizinho Chade. E mais 10 anos depois, é a vez de Bozizé ser derrocado, agora pela coligação da milícias muçulmanas, a Saleka.