Sérvios reclamam liberdade e fim da violência

365 dias depois, o homícidio continua por resolver. Os sérvios partidários de Ivanovic acusam as autoridades de Pristina e Belgrado de encobrir o crime.

Um ano depois, Oliver Ivanovic é recordado. O político sérvio do Kosovo assassinado no início de 2018 foi objeto de homenagem de milhares de manifestantes que saíram à rua para assinalar a data e exigir liberdade de imprensa e o fim da violência política.

"Não sabemos o que aconteceu e não sabemos quem é o próximo. Portanto, tememos que qualquer um possa ser o próximo no Kosovo, em Belgrado, na Sérvia. Esta não é uma sociedade livre, não podemos mais viver com medo", afirmou Aleksandar Dikic, membro do Partido Democrático, uma força da oposição.