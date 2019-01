360°: uma escola inclusiva para refugiados na Jordânia

A nossa reportagem 360º numa escola inclusiva para refugiados na Jordânia.

A escola Khawla Bint Al Azwar, no norte de Amã, é um exemplo de educação inclusiva para os refugiados da Jordânia e da Síria. Estudantes com ou sem deficiência frequentam as mesmas aulas. O programa inclusivo da escola jordana foi implementado pela Organização Não Governamental Mercy Corps com o financiamento da Ajuda Humanitária da União Europeia.

"O programa de educação inclusiva centra-se em três pilares: a escola, os pais e a comunidade local e as crianças com deficiência. As escolas são apoiadas para que os professores possam adquirir competências, para comprar material, ferramentas e tecnologias educativas. Os pais e a comunidade são apoiados para que tomem consciência dos desafios. As crianças com deficiência recebem equipamentos e têm sessões de reabilitação, são integradas nas turmas regulares e recebem apoio académico", explicou Maisa Asmar, da ONG Mercy Corps.