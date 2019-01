Bolsonaro recebe membros exilados da oposição venezuelana

More

Ataques e contra ataque entre Brasil e Venezuela. Depois de Nicolas Maduro, no discurso de tomada de posse para o seu segundo mandato, ter chamado Jair Bolsonaro de fascista. O recém-eleito presidente brasileiro recebeu, no Palácio do Planalto, representantes da oposição venezuelana para marcar o seu apoio:

"Tudo nós faremos para que a Democracia seja reestabelecida, que vocês possam viver em liberdade. Sabemos como esse desgoverno chegou ao poder, inclusive com a ajuda de presidentes do Brasil, como Lula e como Dilma, e isso nos torna responsáveis dessa situação que vocês se encontram, em parte (...)." - Declarou, através do canal de televisão da presidência, Jair Bolsonaro.