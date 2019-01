Detenção de modelo que diz ter provas de ingerência russa nos EUA

A modelo bielorrussa Anastasia Vashukevich foi detida esta quinta-feira no aeroporto Sheremetyevo de Moscovo, depois de ser expulsa da Tailândia.

A modelo de 27 anos dizia ter provas da interferência russa na eleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Vashukevich foi deportada pelas autoridades tailandesas, depois de ser detida quando participava num "seminário de treino sexual".

Também conhecida pelo nome de Nastya Rybka, a jovem tinha dito no passado ter em sua posse gravações de conversas centradas na ingerência russa nas eleições norte-americanas, obtidas durante uma relação íntima que diz ter mantido com o oligarca Oleg Deripaska, que rejeita as afirmações.