Mais de 20 mortos em atentado em Bogotá

A explosão de um carro armadilhado, numa academia de polícia em Bogotá, fez mais de duas dezenas de mortos, entre eles o homem que conduzia a viatura. Dos mais de sessenta feridos a maioria já teve alta médica. No ataque contra esta escola de cadetes, onde estudam pessoas da Colômbia e de outros países latino-americanos, foram utilizados 80 quilos de explosivos, de acordo com a polícia. O presidente do país já reagiu: