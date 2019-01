O relógio humano de Lausanne

Tamanho do texto

No silêncio de uma qualquer noite escura em Lausanne, na Suíça, um vulto espreita. Marco Carrara é uma espécie de relógio em carne e osso. O homem que grita às horas aos sete ventos, seis séculos depois de alguém o ter feito pela primeira vez. Uma tradição criada no período Medieval, em que os incêndios eram frequentes por aquelas bandas e deixavam um rasto enorme de destruição. Hoje é apenas uma forma de manter viva a memória enquanto se regista o passar do tempo.