Polónia: Funeral do presidente da câmara de Gdansk

Dezenas de milhares acompanharam o caixão do presidente da câmara de Gdansk, Pawel Adamowicz, até à igreja. O cortejo fúnebre passou por locais emblemáticos da sua infância, como a antiga escola e a antiga casa.

O corpo esteve em câmara ardente, durante 24 horas, no Centro Europeu da Solidariedade. Figuras políticas de relevo estiveram presentes na missa na Basílica de Santa Maria, como o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, que era um amigo pessoal.

Pawel Adamowicz tinha 53 anos e foi esfaqueado no domingo passado durante um concerto de caridade. Morreu na segunda-feira no hospital. As bandeiras estão a meia haste, neste dia de luto nacional na Polónia.