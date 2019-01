A Força Aérea turca publicou um vídeo de um aparatoso resgate no oeste do país, em plena tempestade de neve. Quatro pessoas tinham ficado bloqueadas pela intempérie, obrigando à intervenção.

A forte queda de neve provocou o caos em vários pontos do país. Segundo a agência turca Anadolu, a tempestade deixou quase 300 aldeias isoladas, com algumas casas enterradas debaixo de dois metros e muitas escolas foram obrigadas a fechar as portas.